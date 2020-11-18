Ставрополь, , 08:12 — REGNUM Депутаты думы Ставропольского края предлагают сохранить размер индексации социальных выплат в регионе на уровне инфляции. Объем средств, необходимый для обеспечения этой меры поддержки в 2021 году, составит порядка 274 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального парламента.

Проект краевого закона, внесенный правительством Ставрополья, предлагает приостановить с 1 января 2021 года на три года индексацию социальных выплат для отдельных категорий граждан. Мера поддержки в первую очередь должна коснуться семей с детьми, ветеранов войны и труда, приемных родителей, студентов, некоторых категории специалистов, работающих в сельской местности.

Отмечается, что для внесения поправок необходимо будет пересмотреть ряд краевых законов о социальных выплатах. Рассмотреть данный законопроект планируется на ближайшем заседании думы 26 ноября.

«Позиция краевых депутатов едина — необходимо проанализировать все имеющиеся ресурсы и изыскать возможность, для того чтобы обеспечить в бюджете средства на социальные выплаты данным категориям с учетом инфляционного повышения», — сказано в сообщении.

Данный вопрос обсуждался на заседании комитета думы края по социальному развитию и здравоохранению с участием министра финансов региона Ларисы Калинченко. Она отметила, что источники финансирования для обеспечения индексации еще предстоит определить с учетом того, что до конца года будет понятен объем субвенций, которые поступят из федеральной казны.