Пекин, , 07:54 — REGNUM Китай подписал больше 200 документов о сотрудничестве по совместному построению «Пояса и пути» с 138 странами и 31 международной организацией, сообщила 18 ноября журналистам представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

Главными достижениями в осуществлении крупных проектов по инициативе «Пояса и пути» она назвала строительство железных дорог в Лаос и Таиланд, высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг и европейского участка, соединяющего Венгрию и Сербию.

По словам министра, за первые три квартала 2020 года объём торговли Китая со странами — участницами «Пояса и пути» достиг $963,42 млрд, а объём прямых нефинансовых инвестиций Поднебесной в эти страны вырос на 29,7% в годовом выражении, до $13,02 млрд.

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