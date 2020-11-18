Чебоксары, , 07:47 — REGNUM В Чувашии республиканское министерство сельского хозяйства пытается взыскать с хозяйствующего субъекта почти 950 тыс. рублей, выданных ранее в виде государственной поддержки. Данный спор рассматривает Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 21 декабря отложено разбирательство по иску общества «Торговый домъ Хорошавина Андрея Васильевича» (ООО «ТД Хорошавина А. В.»), зарегистрированного в Цивильском районе. Ответчиком выступает министерство сельского хозяйства Чувашии. Заявитель требует признать незаконным действия министерства.

«Выразившиеся в направлении письма от 27.08.2020 о возврате необоснованно полученной суммы государственной поддержки в размере 949 291 рублей 20 копеек; о возмещении затраты ООО «Торговый домъ Хорошавина Андрея Васильевича» за июль 2020 года в сумме 118 512 рублей», — говорится, в частности, в судебном документе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТД Хорошавина А. В.» зарегистрировано в 2015 году в Цивильском районе с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.