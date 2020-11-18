Чебоксары, 18 ноября 2020, 07:47 — REGNUM В Чувашии республиканское министерство сельского хозяйства пытается взыскать с хозяйствующего субъекта почти 950 тыс. рублей, выданных ранее в виде государственной поддержки. Данный спор рассматривает Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На 21 декабря отложено разбирательство по иску общества «Торговый домъ Хорошавина Андрея Васильевича» (ООО «ТД Хорошавина А. В.»), зарегистрированного в Цивильском районе. Ответчиком выступает министерство сельского хозяйства Чувашии. Заявитель требует признать незаконным действия министерства.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТД Хорошавина А. В.» зарегистрировано в 2015 году в Цивильском районе с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.