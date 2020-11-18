Сыктывкар, , 07:46 — REGNUM Арбитраж Коми назначил на декабрь 2020 года два заседания, в рамках которых будут рассмотрены иски министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми к компании «Лукойл-Коми». По одному делу вред лесному фонду оценили почти в 8 млн рублей, а по другому — в 2,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Офис компании «Лукойл-Коми» lukoil.ru

Оба исковых заявления к ООО «Лукойл-Коми» приняты к производству. Иск об истребовании ущерба в результате лесонарушения на 7,95 млн рублей рассмотрит судья Кирьянова 22 декабря 2020 года.

Основной же спор будет рассмотрен судьёй Воронецкой 24 декабря 2020 года. Речь идёт об ущербе, который был причинён «лесам в результате уничтожения и порчи почв, повреждения лесных насаждений». Его министерство-истец оценило в 2 227 107 553 рубля.

Помимо этого, претензии на 150 тыс. рублей к компании из дивизиона «Лукойла» имеет всё то же министерство и Печорское лесничество. Иск о взыскании неустойки будет рассмотрен в упрощённом формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Лукойл-Коми» в последний раз попала в медиаповестку в связи с ЧП на нефтешахте. В начале ноября на «Яреганефти» произошло возгорание в момент, когда шли работы. Из-за ЧП на той же нефтешахте год назад погибли несколько горняков.