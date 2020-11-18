Чита, , 07:35 — REGNUM Дальневосточный полпред Юрий Трутнев, побывавший накануне, 17 ноября, с рабочей поездкой в Забайкальском крае, высказал любопытное предложение по поводу необходимости сформировать для губернаторов финансовые резервы. Об итогах работы полпреда информирует пресс-служба забайкальского губернатора.

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Говоря о проблемах со сбалансированностью бюджета в Забайкальском крае, Юрий Трутнев, в частности, отметил:

«Есть еще два субъекта в ДФО, где эти вопросы стоят остро. Мы подробно рассмотрели структуру расходов. Если суммируем бюджет по первоочередным статьям расходов, денег всегда будет не хватать. Я считаю, что у регионов должен быть резерв, чтобы губернатор мог лично за него отвечать.

Поэтому я буду выходить с предложением, чтобы какой-то процент бюджета оставался на первоочередные расходы, непредвиденные обстоятельства и поддержку экономики субъектов, чтобы люди лучше жили», — добавил Юрий Трутнев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл накануне, 17 ноября. В Чите полпред провёл ряд совещаний о социально-экономическом развитии региона.

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