Чжэнчжоу, Китай, , 07:23 — REGNUM Площади плантаций чайно-масличных деревьев в Китае достигли 68 млн му (около 4,53 млн га), сообщили во время заседания о развитии промышленности центральной провинции Хэнань, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

По данным совещания, объем производства масла чайного дерева в стране достиг 627 000 тонн, а общая стоимость продукции отрасли составила 116 миллиардов юаней (около 17,67 миллиарда долларов США).

По данным Национального управления лесного хозяйства и пастбищных угодий, почти 2 млн бедняков избавились от нищеты благодаря чайно-масличной промышленности в стране.

На сегодняшний день в Китае насчитывается 2990 компаний по переработке масла чайного дерева, в том числе 931 крупная.