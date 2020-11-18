Чита, , 07:21 — REGNUM Побывавший в Забайкалье с рабочим визитом дальневосточный полпред Юрий Трутнев провёл совещание, на котором обсуждались проблемы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по его итогам была достигнута договорённость о поставке в регион необходимого медицинского оборудования, согласно заявке.

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В целом, по оценке полпреда, по уровню заболеваемости COVID-19 Забайкалье занимает средние позиции среди российских регионов.

«Здесь нет лидирующих показателей. Но этим надо заниматься каждый день», — сказал Юрий Трутнев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 17 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 021 человек, причём рекордные 269 из них добавились только за последние сутки.