Барнаул, , 07:07 — REGNUM Распоряжение о выделении российским правительством почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Речь идёт о выделении дополнительных средств на реализацию установленной президентом РФ ещё в марте льготы в виде указанного пособия на детей. Это нормальный процесс, когда введение нового пособия приводит к увеличению числа получателей, что, в свою очередь, требует корректировки финансирования регионов. Изменение объемов выделяемых средств на эти нужды происходит не впервые.

То есть распоряжение правительства РФ — это документ, призванный обеспечить своевременное финансирование нужд на пособие. Нормативное же обязательство государства по этой льготе возникло по указу президента России от 20 марта текущего года и по своему содержанию не менялось. Брать такие социальные обязательства в столь сложный период без полной гарантии их финансового обеспечения являлось бы большим политическим риском для лидера страны. Поэтому неприятных сюрпризов в виде отказа в дополнительном финансировании не будет».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда правительства РФ 61,8 млрд рублей на социальные выплаты детям от трёх до семи лет. Дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения числа детей, чьи родители имеют право на поддержку, их в России уже более 4,2 млн человек.

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