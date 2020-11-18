Пекин, , 06:52 — REGNUM Инвестиции Китая в девелопмент недвижимости выросли на 6,3% в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2020 года против 5,6% роста за первые девять месяцев, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Общий объем инвестиций в сферу недвижимости в Китае достиг 11,66 трлн юаней (около $1,77 трлн). Инвестиции в жилье достигли 8,63 трлн юаней, что на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее против 6,1% роста в период с января по сентябрь.

Продажи коммерческого жилья в пересчете на площадь за первые 10 месяцев года составили 1,33 млрд кв. метров, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В стоимостном выражении продажи коммерческого жилья выросли на 5,8% в годовом исчислении до 13,17 трлн юаней за первые 10 месяцев по сравнению 3,7% ростом за первые девять месяцев.