Киев, , 06:35 — REGNUM Экономический кризис в мире из-за пандемии нового коронавируса и внутренние проблемы Украины могут уже в 2021 году кинуть страну в «мясорубку». Об этом написал в своей публикации в издании «Главред» директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках», — подчеркнул эксперт.

По словам Гончарова, обстановка в стране усугубляться в течение еще полутора лет. Гончаров отметил, что причинами этого процесса является ошибочная политика украинского президента Владимира Зеленского и распространение COVID-19 на Украине.

Эксперт полагает, что Зеленскому необходимо провести досрочные парламентские выборы и сменить правительство, а иначе страна распадется.

«Либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 17 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украина согласилась выполнить условия организации относительно создания в стране независимого центробанка и борьбы с коррупцией.

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