Москва, , 05:48 — REGNUM Российская компания Ozon выплатит Сбербанку миллиард рублей в качестве компенсации по разорванному соглашению о намерениях. Об этом говорится в опубликованных 17 ноября материалах Ozon к планируемому размещению американских депозитарных акций.

«Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В Ozon отметили, что пошли на этот шаг, чтобы в будущем не столкнуться с претензиями и судебными исками внутри и за пределами России.

Напомним, в начале ноября в компании сообщали, что ещё в сентябре текущего года было разорвано некое соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком. Оно предусматривало компенсацию в указанном объёме за расторжение, и Сбербанк попросил выплатить её либо предоставить объяснения, почему компания считает условия соглашения выполненными.

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