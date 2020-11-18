Гуанчжоу, Китай, , 05:27 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Гуандун на юге Китая достиг 5,68 трлн юаней (около $862 млрд) за первые десять месяцев года, что на 1,6% ниже в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Гуандунского отделения Главного управления таможни КНР, экспорт региона достиг 3,46 трлн юаней, что на 1,3% ниже в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 2,1% в годовом исчислении до 2,22 трлн юаней.

В период с января по октябрь общий объем внешней торговли частных компаний провинции вырос на 6,5% в годовом исчислении до 3,14 трлн юаней, продолжая рост шесть месяцев подряд и составив 55,2% от общего объема внешней торговли провинции.

АСЕАН остается крупнейшим торговым партнером Гуандуна, объем импорта и экспорта которого в период с января по октябрь составил 865,14 млрд юаней, увеличившись на 7,3% в годовом исчислении.