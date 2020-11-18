Чжэнчжоу, Китай, , 05:22 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хэнань в центральной части Китая вырос на 2,9% в годовом исчислении до 459,45 млрд юаней (около $69,79 млрд) за первые десять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

В период с января по октябрь текущего года экспорт провинции достиг 278,15 млрд юаней, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. При этом, импорт составил 181,3 млрд юаней, что на 14,9% больше в годовом исчислении, сообщили в таможне города Чжэнчжоу.

Объем внешней торговли провинции Хэнань в октябре вырос на 5,2% в годовом исчислении, достигнув отметки 82,32 млрд юаней, поставив мем самым месячный рекорд.

За первые 10 месяцев этого года объем торговли Хэнаня с Европейским союзом (не включая Великобританию) достиг 75,25 млрд юаней, увеличившись на 37,4%, а объем торговли с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос на 3,2%, достигнув отметки 62,56 млрд юаней.