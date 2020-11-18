Пекин, , 03:59 — REGNUM Суммарный объем активов китайского банковского сектора стремительно расширялся за первые три квартала года, сообщили в Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.

На конец сентябре объем внутренних и внешних валютных активов китайских банковских организаций вырос на 10,5% в годовом исчислении до 315,2 трлн юаней (около $47,55 трлн), сообщили в комиссии.

Доля неработающих займов составила 1,96% на конец сентября, что на 0,02 процентных пункта выше, чем на конец июня. Согласно полученным данным, общий объём активов страховой сферы составил 22,4 трлн юаней на конец сентября, что на 9,1% больше, чем в начале года.

Премиальные доходы страхового сектора выросли на 7,2% в годовом исчислении до 3,7 трлн юаней за первые девять месяцев.