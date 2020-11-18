Пекин, , 03:51 — REGNUM Ведущий китайский воздушный грузоперевозчик SF Airlines готовится к общенациональным пикам логистики, в связи с чем расширяет свой флот самолетов, сообщает агентство Синьхуа.

Общее число самолетов, принадлежащих компании, достигло 61 единицы после того, как она обзавелась новым переоборудованным грузовым самолетом Boeing 757- 200 °F . Самолет был запущен в эксплуатацию с целью удовлетворить спрос на грузоперевозку во время фестивалей электронной коммерции на «День холостяка», отмечаемого 11 ноября каждого года, праздника «Двух 12», который отмечается каждое 12 декабря, а также грядущего Китайского Нового года.

Расширение парка позволит улучшить пропускную способность и структуру флота компании. Грузовая авиакомпания также вложила ресурсы в управление безопасностью полетов, сотрудничество между воздушными и наземными службами и профессиональную подготовку для обеспечения эффективности воздушной экспресс — доставки во время логистических пиков.

SF Airlines побила новый рекорд во время логистического пика 11 ноября, когда число ежедневных рейсов превысило 180 единиц. SF Airlines, является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express — крупнейшего в стране грузового авиаперевозчика. Она управляет глобальной сетью грузовых авиаперевозок, соединяющей более 70 пунктов назначения внутри страны и за рубежом.

Китайские фирмы экспресс-доставки обработали 675 миллионов посылок по всей стране 11 ноября в рамках фестиваля онлайн-покупок на «День холостяка», что на 26,16% больше, чем в прошлом году, показали данные Государственного почтового бюро.