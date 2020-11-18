Пекин, , 03:44 — REGNUM Производители экскаваторов Китая отчитались о мощном росте продаж в октябре и сохранении момента роста предыдущих месяцев, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 25 ведущими китайскими производителями экскаваторов было продано 27 331 единица техники за прошедший месяц, что на 60,5% больше в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации строительной техники.

В частности, на внутреннем рынке было продано 23 892 единицы техники, что на 60,7% больше, чем годом ранее за тот же месяц, в то время как экспорт экскаваторов взлетел на 59,4% в годовом исчислении до 3439 единиц за тот же период

За прошедшие десять месяцев 2020 года продажи экскаваторов 25 китайских производителей составили 263 839 единиц, что на 34,5% больше в годовом исчислении.