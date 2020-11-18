Пекин, , 03:40 — REGNUM Отгрузки мобильных телефонов в Китае прибавили 27,3% в объемах в годовом исчислении, достигнув отметки 26,15 млн единиц в октябре, сообщили в Китайской академии информации технологий связи (CAICT).

Общий объем отгрузок в период с января по октябрь достиг 252 млн единиц, что на 22,1% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в CAICT, которая является исследовательским институтом при Министерстве промышленности и информационных технологий.

Доля мобильных телефонов с поддержкой стандартов связи 5G в данном объеме достигла 64,1% за октябрь или 16,76 млн единиц. За первые 10 месяцев отгрузки мобильных телефонов 5G достигли 124 млн единиц, а количество моделей таких телефонов, вышедших на рынок, достигло 183.