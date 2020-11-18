Нанкин, Китай, , 03:36 — REGNUM Объем цифровой экономики провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 4 трлн юаней (около $600 млрд) в 2019 году, что составляет более 40% от общего объема ВРП региона за этот период, сообщает агентство Синьхуа.

Цифровая индустрия Цзянсу поддерживала устойчивый рост за прошедший год. За первые три квартала года сектор производства электронной информации региона обеспечил рост операционных доходов на уровне более 6% в годовом исчислении до 1,9 трлн юаней, сообщил замдиректора департамента промышленности и информационных технологий провинции Чи Юй.

Сектор программного обеспечения и информационных услуг региона обеспечил операционную выручку на уровне 774 млрд юаней, что на 6% больше в годовом исчислении.

Цзянсу в последние годы ускоряет строительство своей информационной инфраструктуры. К концу сентября телекоммуникационные предприятия провинции инвестировали 10,8 миллиарда юаней в строительство сетей 5G, а также построили и открыли 63 тыс. базовых станций 5G, доведя общее число провинций до 68 тыс.

Цзянсу улучшит свою благоприятную политическую среду для качественного развития цифровой экономики, заявил заместитель директора провинциальной комиссии по развитию и реформам Ци Бяо.