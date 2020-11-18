Пекин, , 03:30 — REGNUM Единственный в Китае страховщик, ориентированный на политику и специализирующийся на страховании экспортных кредитов, сообщил о стабильном росте бизнеса в период с января по октябрь, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская экспортная и кредитная корпорация, известная как SINOSURE обслужила 143 тыс. клиентов за прошедшие 10 месяцев года, что на 27% больше в годовом исчислении. В период с января по октябрь компания застраховала бизнесов более чем на $564,8 что на 13% больше, чем годом ранее.

SINOSURE является финансируемым государством и ориентированным на политику страховым предприятием, способствующим внешнеэкономическому и торговому развитию, а также сотрудничеству Китая. Компания была официально запущена в 2001 году, а ее сеть обслуживания охватывает всю страну.