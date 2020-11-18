Пекин, , 03:24 — REGNUM Крупные китайские аддитивные производители сообщили о суммарном операционном доходе на уровне 7,5 млрд юаней (около $1,14 млрд) за первые девять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 10,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. За указанный период компании-производители годовым оборотом более 20 млн юаней зафиксировали рост прибыли на 135,5% в годовом исчислении до 730 млн юаней.

Аддитивное производство, широко известное как 3D-печать, используется для создания физического объекта путем наслоения материалов на основе цифровой модели.