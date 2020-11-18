Ростов-на-Дону, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Ростовской области 24 декабря 2020 года проверит обоснованность банкротного иска к АО «Азово-Донское пароходство», к которому претензии имеют сразу несколько кредиторов. Заявитель просит о введении первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдения, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «НРК Актив» из Москвы, которое работает в сфере предоставления финансовых услуг, поступил в суд ещё в конце октября 2020 года. Дело приняла судья Великородова. В качестве временного управляющего предлагается участник ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих». Сумма заявленного долга, послужившая основанием для иска, составляет 2 317 795 140,49 рубля. Иным лицом в деле участвует банк «Траст».

Также ООО «НРК Актив» требует банкротства и другого судовладельца юга России — ОАО «Донречфлот», с которого ранее потребовал более 381 млн рублей банк «Траст». Рассматривать спор арбитраж начнёт 10 декабря 2020 года.

А на 15 декабря намечено заседание по иску этой же фирмы уже к пароходству и «Донречфлоту» — «о взыскании с ответчиков солидарно 26 027 168,6 доллара США задолженности по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий». «НРК Актив» в этом споре является процессуальным правопреемником Сбербанка.