Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Американская нефтегазовая компании Chevron, а также четыре другие организации, получили лицензию от властей США на продолжение деятельности в Венесуэле, сообщается на сайте американского минфина.

Разрешения также были получены корпорациями Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford. Речь идет об их сотрудничестве с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA и подконтрольными ей предприятиями.

Лицензии будут действовать до 3 июня 2021 года. Эти разрешения не дают право указанным организациям проводить в Венесуэле бурение скважин, осуществлять добычу, обработку, покупку или транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Решение Вашингтона распространяется только на выполнение критически важных операций и исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам и соглашениям, связанным с безопасностью сотрудников или активами компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября американские власти добавили в санкционный список по Венесуэле еще пять венесуэльских граждан.

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