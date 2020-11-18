Нью-Йорк, США, , 01:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 17 ноября понизились, отражая смену оптимистического настроя участников рынка по поводу американской вакцины против коронавируса от компании Moderna, на тревогу на фоне данных о значительном приросте числа инфицированных SARS-CoV-2 в США.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 164,88 пункта (0,55%), до уровня 29 785,66 пункта. S&P 500, понизился на 16,85 пункта (0,46%), до уровня 3610,06 пункта. Nasdaq также потерял 24,13 пункта (0,20%), до уровня 11 900,00 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Гонконгской фондовой бирже 17 ноября открылись продолжением роста котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 133 пункта (0,5%), до значения 26 515.

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