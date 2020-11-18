Москва, , 01:35 — REGNUM Больше 200 млрд рублей предложили направить «Ростех» и «Ростелеком» на развитие сетей мобильной связи 5G в России до 2024 года. Для этого они разработали и согласовали в правительстве РФ дорожную карту «Мобильные сети связи пятого поколения», передаёт 18 ноября РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

«Во вторник состоялось совещание, на котором были сняты последние разногласия, в ближайшие дни должен быть подписан протокол, то есть «карта» будет утверждена», — сообщил собеседник издания.

Общая стоимость проекта по дорожной карте составляет 208,1 млрд рублей. Из них 28,9 млрд рублей участники планируют привлечь из федерального бюджета.

Предполагается, что реализация «дорожной карты» позволит развернуть сети 5G по меньшей мере в десяти города-миллионниках, установить до 10 тысяч базовых станций, подключить к ним не менее 5 млн абонентов.

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