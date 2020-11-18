Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Объем вложений России в государственные ценные бумаги США вырос по итогам сентября с $5,85 млрд до $5,96 млрд, сообщается на сайте американского минфина.

При этом размер долгосрочных облигаций увеличился с $2,6 млрд до $3,4 млрд, а краткосрочных — сократился с $3,2 млрд до $2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Минфин РФ разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную сумму 436,5 млрд рублей.

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