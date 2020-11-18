Тегеран, , 08:24 — REGNUM По словам директора национальной иранской газовой компании Мохаммада Резы Джулая, доля отечественной коммерческой промышленности в этом объеме составила 481 млн кубометров, что на 2,4 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Потребление основных отраслей промышленности составило 121 миллион кубометров, а электростанций — 105 миллионов кубометров», — отметил он. Директор национальной иранской газовой компании заявил, что объем газа, закачанного в национальную распределительную сеть, составил 761 миллион кубометров, что показывает рост на 5,3 процента в годовом исчислении.

По словам Джулая, после снижения температуры воздуха в некоторых провинциях страны потребление природного газа возросло, особенно в бытовом секторе. Подчеркнув необходимость оптимального энергопотребления, он сказал:

«Поставки газа потребителям в стране стабильны, но необходимо соблюдать правила техники безопасности и экономить на потреблении природного газа».

Иран является основным экспортером газа в регионе. По словам генерального директора национальной иранской газовой компании, за последние 7 лет экспорт иранского газа увеличился на 88%.