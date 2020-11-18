Тегеран, , 08:27 — REGNUM 17 ноября заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана по производственным вопросам заявил, что страна зарегистрировала падение импорта на 21% в стоимостном выражении за первые семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на 17-м заседании совета представителей тегеранской торгово-промышленной, горнорудной и сельскохозяйственной палаты (TCCIMA), Мехди Садеги Нияраки отметил, что импорт иранской продукции с 21 марта по 22 октября сократился на 2,8 и 21 процент соответственно по объему и стоимости.

Обращаясь к ситуации с импортом и экспортом, он отметил: «Снижение импорта как по объему, так и по стоимости свидетельствует о том, что в этот период в страну было импортировано меньше продукции с высокой добавленной стоимостью».

Далее он сообщил, что за первые семь месяцев текущего года (с 21 марта по 22 октября) из страны было экспортировано 65 миллионов тонн продукции на сумму 18,2 миллиарда долларов, что на 17,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.