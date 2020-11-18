Тегеран, , 08:51 — REGNUM 17 ноября посол Ирана в Москве заявил, что железная дорога Решт-Астара соединит Иран с европейскими государствами, в связи с чем реализация данного проекта имеет решающее значение для экономики страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казем Джалали выступил на конференции по роли ЕАЭС в геополитике зон свободной торговли и отметил, что железная дорога Решт-Астара расширит экономические отношения Ирана с Россией.

Он подчеркнул, что эта железнодорожная линия трансформирует всю экономику Ирана, поскольку, помимо экспорта товаров в Россию и европейские страны по разумной цене и в разумные сроки, она станет подходящим коридором для транспортировки товаров из восточных государств в ЕС, что также имеет много преимуществ для Исламской республики.

Джалали отметил, что Россия осознала важность железной дороги Решт-Астара и намерена использовать данный маршрут в своих целях в дальнейшем.

Далее он заявил, что экспорт Ирана в Евразийский экономический союз в текущем году составил 2 миллиарда 791 миллион долларов, что свидетельствует о шестипроцентном росте по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.