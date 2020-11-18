Скопье, , 08:29 — REGNUM Министерство экономики Северной Македониии 16 ноября приступило к реализации пяти новых мер по поддержке населения в период пандемии, направленные на помощь туризму и ресторанному бизнесу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр экономики Крешник Бектеши заявил, что новые меры были разработаны при участии частного сектора.

Новые меры предполагают возвращение налога на недвижимость, уплаченного в 2019 году за все ресторанные объекты, гранты транспортным агентствам, гранты ресторанам, предназначенным для проведения свадеб (пышные бракосочетания были запрещены после начала пандемии), гранты для игорных заведений и гранты для лицензированных туристический компаний.

На реализацию данных мер предусмотрено 459,65 миллионов денаров или 7,5 миллионов евро. Подача заявок на оказание помощи возможна до 27 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки выявили 977 носителей коронавируса