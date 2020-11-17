Киев, , 21:45 — REGNUM Украина начала импортировать картофель из Польши, сообщает 17 ноября УНИАН со ссылкой на информацию аналитиков отрасли.

Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943

Отмечается, что импорт начался из-за более низких цен в Польше, при том, что украинские картофелехранилища заполнены продукцией собственного производства.

Аналитики отмечают, что цены на картофель на Украине сейчас в среднем в два раза выше, чем в Польше. Более того, ряд крупных украинских производителей и далее повышают отпускные цены на продукцию, объясняя это небольшим урожаем. При этом в ЕС уже убрано картофеля на несколько миллионов тонн больше, чем регион может потребить.

Соответственно, делают вывод эксперты — из-за низких цен на европейскую продукцию Украина вряд ли сможет избежать очередного скачка импорта.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, Украина в 2019 году увеличилаимпорт картофеля сразу в 43 раза, до рекордных 250 тысяч тонн. При этом известно, что в прошлом году Украина импортировала картофель преимущественно из России.

Также стоит отметить, что по официальным данным, Польша является крупнейшим поставщиком свинины на Украину.