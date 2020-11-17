Киев, 17 ноября 2020, 21:45 — REGNUM Украина начала импортировать картофель из Польши, сообщает 17 ноября УНИАН со ссылкой на информацию аналитиков отрасли.

Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943
Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943

Отмечается, что импорт начался из-за более низких цен в Польше, при том, что украинские картофелехранилища заполнены продукцией собственного производства.

Аналитики отмечают, что цены на картофель на Украине сейчас в среднем в два раза выше, чем в Польше. Более того, ряд крупных украинских производителей и далее повышают отпускные цены на продукцию, объясняя это небольшим урожаем. При этом в ЕС уже убрано картофеля на несколько миллионов тонн больше, чем регион может потребить.

Соответственно, делают вывод эксперты — из-за низких цен на европейскую продукцию Украина вряд ли сможет избежать очередного скачка импорта.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, Украина в 2019 году увеличилаимпорт картофеля сразу в 43 раза, до рекордных 250 тысяч тонн. При этом известно, что в прошлом году Украина импортировала картофель преимущественно из России.

Также стоит отметить, что по официальным данным, Польша является крупнейшим поставщиком свинины на Украину.