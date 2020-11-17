17 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 20:26 — REGNUM Декларация о специальной оценке условий труда (СОУТ) может стать бессрочной для рабочих мест, которые соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и не входят в перечень потенциально опасных. Такое предложение по сообщению Российской Газеты содержится в законопроекте, внесенном правительством в Госдуму. Напомним, понятие о СОУТ появилось в 2013 году вместе с федеральным законом от 28.12.2013 г. №426 ФЗ «О специальной оценке условий труда». СОУТ распространяется на каждое рабочее место каждого действующего предприятия, включая индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников. Не проводится оценка в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Не проведение спецоценки или нарушение ее процедуры влечет наказание — от предупреждения до штрафов на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц — от 60 000 до 80 000 рублей, в некоторых ситуациях грозит приостановкой деятельности предприятия.

Сварочные работы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проводить оценку, согласно закону, имеют право только независимые аккредитованные Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» организации, реестр которых размещен на сайте Минтруда. СОУТ проводится, конечно, не бесплатно. В среднем, как следует из анализа коммерческих предложений поставщиков услуг на портале госзакупок, СОУТ одного рабочего места обходится работодателям в 2 тысячи рублей. Это, безусловно, повышает финансовую нагрузку на предприятия. Но, между тем, СОУТ нацелена на защиту условий работы трудящихся, их интересов и прав. Во всяком случае, должно быть именно так! От корректности проведенной оценки зависит предоставление работникам предусмотренных Трудовым кодексом гарантий и компенсаций (повышенный размер оплаты труда, дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя), а также размер дополнительного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Между тем, несмотря на независимый статус организаций-оценщиков, порою, у сотрудников некоторых предприятий возникают подозрения о заинтересованности в отношениях между работодателем и такой вот, так сказать, независимой организацией. Вероятно, потому последними изменениями в закон были принятые поправки, в результате которых у организаций, проводящих специальную оценку, появилась обязанность получать во ФГИС СОУТ идентификационный номер предстоящей оценки и сообщать его работодателю до начала работ. В свою очередь, работники получили возможность прилагать к отчету о СОУТ свои письменные замечания и возражения относительно результатов специальной оценки на своем рабочем месте. Часть поправок затронула порядок формирования и использования сведений ФГИС и правил госэкспертизы условий труда. Результаты проведения спецоценки должны передаваться организацией-оценщиком в государственную информационную систему в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета. Эти меры были призваны минимизировать риски нарушений социально-трудовых прав работников. Как сообщалось на официальном сайте ведомства, по мнению Минтруда, созданная в результате последних поправок правовая конструкция создает превентивный механизм защиты прав работников: мотивирует работодателя к завершению процедуры специальной оценки условий труда, позволяет обеспечить наполнение государственной информационной системы корректными данными о результатах спецоценки и повысить ответственность работодателя и оценочной организации за ее результаты.

Ресторанный бизнес Дарья Антонова © ИА REGNUM

На данный момент законодательством предусмотрено, что СОУТ должна проводиться каждые 5 лет. Сейчас, как сообщает издание, новым законопроектом предлагается не проводить спецоценку повторно, если по истечении 5 лет рабочие места не изменились. Таким образом, действие декларации для них становится бессрочной. «Это позволит снизить финансовую нагрузку на работодателей», — приводит издание цитату из пояснительной записки к документу. При этом действие декларации автоматически прекратится, если произойдет несчастный случай на производстве или у работника будет выявлено профессиональное заболевание, которое произошло из-за воздействия вредных или опасных производственных факторов. Это станет поводом для внеплановой проверки организации и потребует проведения специальной оценки условий труда за счет работодателя.

Надо сказать, что пандемия перевернула жизнь человечества с ног на голову, в жизни которого стало больше дистанционной работы, работы из дома. Поскольку СОУТ в соответствии с законом не распространяется на «надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями», к слову, растет и рынок самозанятых, то соответственно и финансовая нагрузка на работодателей снижается. Да и автоматизация многих производственных процессов тому способствует, поскольку рабочих мест с участием человеческого фактора снижается. Однако при этом подчеркнем, что в июле Владимир Путин в своем Указе № N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» указал 5 главных целей, касающихся улучшения жизни россиян. Две из них — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, — совершенно очевидно, где-то напрямую, а где-то косвенно связаны с условиями труда. Поэтому отказ от СОУТ, пришедшей на смену аттестации рабочих мест, может быть чреват неприятными последствиями. Правда, речи об отказе вовсе от оценки и не идет.

Работа барбершопа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Другой вопрос, что наряду с Минтруда, осуществляет свою деятельность Роструд, в структуре которого работают инспекции по труду, при этом СОУТ проводят независимые организации. Масло масляное получается. Нужны ли в принципе так сказать независимые организации, проводящие оценку условий труда, когда существуют инспекции по труду. Если речь идет о наличии у таких организаций каких-то технических мощностей и лабораторий для проведения оценки, то такие лаборатории могут быть и государственными, тем более, когда стоит государственная задача по сохранению населения и обеспечению достойных условий для жизни и труда. А может быть, наоборот, коммерческие независимые организации настолько независимые, что можно положиться и на их оценку, в результате — доверив им частично реализацию госполитики, предусматривающей вышеобозначенные задачи, вот, ведь, в чем еще вопрос.