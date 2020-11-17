Пекин, , 20:08 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел в Пекине встречу с экономистами и предпринимателями страны, посвятив ее текущему положению, проблемам и перспективам постэпидемического восстановления экономики. Об этом 17 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая призыв главы исполнительной власти к более устойчивой и эффективной внутренней политике.

Премьер в своем выступлении отметил, что несмотря на огромные трудности, с которыми КНР столкнулась в текущем году, ей все-таки удалось добиться успешных результатов, обеспечив профилактику и контроль над заболеваемостью. Обращаясь к аудитории, Ли Кэцян обратил ее внимание на необходимости закрепления наблюдающихся позитивных тенденций.