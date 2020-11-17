Йошкар-Ола, , 19:42 — REGNUM По состоянию на 1 ноября текущего года дебиторская задолженность всех категорий потребителей природного газа в Марий Эл составляет 213,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В течение января — октября потребители региона сократили задолженность на 43,8 млн рублей при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Значительная доля долга приходится на теплоснабжающие компании республики.

Долги населения Марий Эл выросли по сравнению с прошлым годом до 34,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром в течение пяти лет планирует направить на газификацию Марий Эл около 4 млрд рублей инвестиций. На эти средства до 2025 года планируется строительство еще 17 объектов в шести муниципальных районах, что позволит газифицировать 58 населенных пунктов, подключить к системе газоснабжения 3870 домовладений и перевести на природный газ 16 котельных.