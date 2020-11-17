Москва, , 19:33 — REGNUM Промышленное производство в России в октябре выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократилось на 5,9%. Такие данные приводит 17 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по октябрь 2020 года промышленное производство сократилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в октябре рост по сравнению с сентябрем зафиксирован в большинстве отраслей промышленного производства. Наибольший рост показателей (на 21,7%) отмечен в энергетике и обеспечении теплом, газом и паром, что связывается с началом отопительного сезона.

Обрабатывающие производства выросли на 2,2%, добыча полезных ископаемых — на 3%, объёмы работ по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 1,1%.

В сырьевом секторе наибольшую динамику в месячном выражении показали добыча угля — рост на 4,1%, добыча сырой нефти и природного газа — на 4,6%.

В обрабатывающих производствах на 95,1% выросло изготовление коммуникационного оборудования, на 45,2% — оптических приборов, фото‑ и кинооборудования, на 43,1% — машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, на 23,5% — компьютеров, электронных и оптических изделий.

В то же время в октябре по сравнению с сентябрём производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, снизилось на 63,5%, сложного электронного облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях, — на 24,7%, электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры — на 13,4%, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 10,9%.