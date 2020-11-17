Киев, , 18:59 — REGNUM Официальную зарплату свыше 25 тысяч гривен (на уровне порядка $1 тыс.) на Украине получают 6,6% работников.

Соответствующее данные 17 ноября обнародовал украинский госстат.

Вместе с тем, по данным статического ведомства, чаще всего граждане Украины получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн ($178-$215) — 19,0% штатных работников.

Кроме того, зарплату от от 8000,01 до 10 000,00 грн получают 11,1% работающих; от 12 000,01 до 15 000,00 грн также 11,1%; от 15 000,01 до 20 000,00 грн — 10,5%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий на Украине в сентябре 2020 года (последние доступные на сегодня данные) составила 11 998 гривен ($428).