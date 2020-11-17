Бишкек, , 18:51 — REGNUM Правительство Киргизии приняло постановление об оказании государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты до 1 октября 2020 года и оказавшимся в сложном социально-экономическом положении из-за пандемии коронавируса.

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В документе говорится о том, что такие заемщики, чей кредит не превышает 100 тысяч сомов (91 тысячи рублей), освобождаются от уплаты начисляемых банками или микрокредитными организациями процентов на три месяца — на декабрь 2020 года, а также на январь и февраль 2021 года.

Если же у заемщика имеется несколько параллельных кредитов, каждый из которых не превышает 100 тысяч сомов, то компенсации подлежат проценты только по одному из них.

Правительство поручило национальному банку до 1 декабря представить в министерство финансов сводный реестр финансово-кредитных организаций для заключения соглашения о субсидировании начисляемых процентов, а самому минфину — в течение пяти рабочих дней перечислить финансово-кредитным организациям деньги на выплату субсидий.

Где власти Киргизии планируют найти средства на субсидии, не сообщается.