Москва, , 18:42 — REGNUM В Москве появится индустриальный кластер «Коровино», сообщила 17 ноября глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Комплекс будет создан на севере столицы у станции метро «Ховрино». Общая площадь участка будет достигать 5 га.

«В рамках проекта планируется возвести три здания общей площадью 84 тыс. кв. метров, производственная застройка займет 42 тыс. кв. метров и еще столько же — общественная застройка», — цитирует слова Княжевской портал Спорткомплекса Москвы.