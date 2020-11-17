Москва, , 18:40 — REGNUM Страны БРИКС выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) для решения глобальных экономических проблем. Об этом говорится в принятой 17 ноября Московской декларации XII саммита БРИКС.

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"Мы поддерживаем проведение давно назревшей реформы ВТО в целях повышения устойчивости и эффективности деятельности организации для решения глобальных экономических проблем и совершенствования её ключевых функций в интересах всех членов ВТО», — отмечается в документе.

По мнению лидеров БРИКС, в рамках реформы должны быть сохранены центральная роль, ключевые ценности и основополагающие принципы ВТО, а также учтены интересы всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны, поскольку именно такие страны составляют большинство в этой организации.

В декларации также содержится призыв ко всем членам ВТО принять конструктивное участие в оперативном восстановлении работы апелляционного органа организации в полном составе.

«Мы отмечаем ключевую роль международной торговли в восстановлении экономики и по-прежнему всецело привержены прозрачной, открытой, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системе, воплощением которой является ВТО», — подчёркивают также лидеры БРИКС.

По их мнению, крайне важно, чтобы все члены ВТО «избегали односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам этой организации».

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