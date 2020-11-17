Подгорица, , 18:19 — REGNUM Черногория занимает второе место по темпам снижения объемов авиаперевозок из стран бывшей Югославии, сообщил 17 ноября специализированный порт ExYu Aviation со ссылкой на данные Международного совета аэропортов ACI (Airport Coincil International).

Падение количества пассажиров в аэропортах Тивата и Подгорицы из-за пандемии коронавируса в период с 1 января по 30 сентября составило 80,5%. Только Словения имеет худший результат в регионе бывшей Югославии, где падение количества пассажиров в воздушном сообщении за три квартала этого года составило 81,5%.

В Хорватии наблюдается снижение на 79,2% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года, в Боснии и Герцеговине — на 78,3%, а в Сербии, где снижение на 68,7% по сравнению с концом третьего квартала 2019 года, относительно близко к среднему европейскому уровню в 2020 году. Потому что аэропорты Европы в этом году в период с января по сентябрь из-за коронавируса в среднем упали на 67%.