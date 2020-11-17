Москва, , 17:58 — REGNUM Тот факт, что в РФ есть немало людей, которые тратят больше, чем зарабатывают, объясняется в числе прочего тем, что люди расходуют сбережения, и нет оснований полагать, что в 2021 году ситуация радикально улучшится. Об этом 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

«По данным исследований РАНХиГС, основанным на случайной выборке респондентов, доля тех, кто тратит больше, чем зарабатывает, составит в масштабах всех семей с детьми примерно 10−15%, — пояснила экономист. — Происходят вполне рациональные вещи. То, что люди тратят больше, чем зарабатывают, свидетельствует о расходовании сбережений. Мы также получили подтверждение этому факту: среди наших респондентов половина (50%) отметили, что в начале 2020 года у них имелись сбережения; а на момент опроса (в начале октября) сбережения были только у 29%. Многие семьи говорят о снижении размера сбережений по сравнению с началом года. Помимо этого, есть неформальные способы взаимопомощи — выручают друзья, родственники».

Напомним, как ранее сообщило ТАСС, результаты исследования банка «Хоум Кредит» показали, что каждая пятая семья в РФ тратит больше, чем зарабатывает. Как полагает Бурдяк, эта тенденция описана однобоко, так как исследование основано на опросе клиентов банка. Это, как пояснила экономист, означает, что авторы не опрашивали людей, у которых нет ни кредитов, ни сбережений.