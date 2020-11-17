Краснодар, , 17:31 — REGNUM Более 300 тыс. туристов ожидают на курортах Краснодарского края на новогодние праздники, об этом журналистам 17 ноября сообщил заместитель губернатора края Александр Руппель.

«До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. На зимние праздники прогнозируем более 300 тысяч гостей. Бронирование отелей в горах уже достигает 90%, по побережью в праздники спрос уже превысил 70%», — сказал Александр Руппель.

Всего с начала года Краснодарский края посетили более 10,5 миллиона туристов, это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года на Кубани планируют возобновить взимание курортного сбора, который был заморожен весной 2020 года из-за пандемии.

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