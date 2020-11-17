Варшава, , 17:15 — REGNUM Польская обувная компания Wojas заключила договор на производство и поставку армейских ботинок для Агентства закупок НАТО. Общая стоимость контракта составляет 6 миллионов 435 тысяч долларов США. Об этом сообщает Dzieniik.

Согласно подписанному 13 ноября контракту, первые партии военной обуви должны быть доставлены заказчикам из НАТО в январе следующего года, а все обязательства по контракту должны быть исполнены к середине июля 2021 года.

Уже несколько лет компания Wojas поставляет специализированную обувь для армии, пожарной службы, пограничников, польского почтового отделения, лесного хозяйства и транспортных услуг.

Компания Wojas — один из крупнейших производителей обуви в Польше. У компании есть магазины за пределами страны — в Словакии, Чехии, Белоруссии и Венгрии. Производство Wojas составляет несколько сотен тысяч пар обуви в год.