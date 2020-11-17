Калуга, , 17:06 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, на заседании Городской думы прокурор Калуги Максим Яковенко обратил внимание руководства Городской управы на проблемы с ремонтом спортивных школ «Персей» и «Энергия». Как оказалось, на ремонт спортшколы «Энергия» необходимо порядка 60 миллионов рублей, ремонт «Персея» обойдётся в семь миллионов.

Около 70 млн руб. необходимо на ремонт двух спортивных школ Калуги Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вопрос выделения средств будет решаться с учётом финансовых возможностей муниципалитета. Кроме того, в настоящее время приоритетным признан ремонт спортивной школы «Торпедо» — на него потребуется выделить 16 миллионов рублей, чтобы получить софинансирование из областного бюджета.

Депутаты Андрей Нефёдов и Сергей Павлов затронули вопрос восстановления тротуаров на площади Театральной: после работ по капитальному ремонту домов тротуарная плитка сильно повреждена.

Представителя подрядной организации было решено пригласить на следующее заседание Городской думы.