Москва, , 17:06 — REGNUM Курсы валют развивающихся стран к доллару будут то расти, то падать на фоне поступающих новостей с мировых товарных, валютных, фондовых рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Сейчас мы наблюдаем временное удешевление и ослабление доллара к резервным валютам, таким как японская йена и фунт стерлингов. Сложно прогнозировать дальнейшее укрепление резервных валют по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, так как после затяжной пандемии коронавируса развитые страны и прежде всего европейские регионы не ждет динамичное восстановление экономики, — сказала Степанова. — Для экономики США, напротив, ослабление доллара в развитых странах — это позитивный фактор».

При этом она подчеркнула, что в развивающихся странах в настоящее время наблюдается, наоборот, временное укрепление доллара.

«И волатильность на валютных рынках развивающихся экономик будет в 2021 году оставаться очень высокой по сравнению с развитыми государствами», — пояснила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова пояснила, может ли доллар подешеветь на 20% в 2021 году.

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