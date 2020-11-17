Москва, , 17:03 — REGNUM В настоящее время против рубля работает очень много факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 17 ноября доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что доллар может подешеветь на 20% в 2021 году в связи с появлением новых вакцин от коронавируса.

«Оптимистичные новости о создании вакцины международными компаниями позитивно сказываются на фондовых индексах в мире, особенно это отражается в росте индексов и укреплении валют развивающихся стран. И наоборот, негативные новости об отсрочке создания вакцины откатывают достигнутые показатели финансового рынка назад. Новости о создании российской вакцины практически не влияют ни на внутрироссийские, ни на мировые котировки, — отметила Степанова. — Курс доллара действительно может снизиться на 20% в 2021 году на фоне позитивных ожиданий при успешности финальных испытаний вакцин, выпускаемых международными компаниями. Более вероятны краткосрочные колебания».

По ее мнению, как следствие ослабления доллара появляется потенциал для устойчивой стабилизации и даже укрепления российской валюты. Но в то же время очень много факторов работают против валютного курса рубля.

«Тренда на стабилизации цен на нефть пока не наблюдается. Напротив, краткосрочные и долгосрочные прогнозы снижают оптимизм по поводу роста цен на углеводороды, — сказала Степанова. — Среднесрочного тренда ослабления американской валюты мы также не видим. Можно говорить лишь о временных корректировках доллара на фоне политико-экономических событий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ирина Комарова заявила, что приход демократа Джо Байдена к власти в США в настоящее время не сулит резкой трансформации вектора экономической политики Америки.

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