Москва, , 17:01 — REGNUM Несмотря на то, что девальвация рубля дает небольшой импульс к росту экономики, проигрывающих от обесценивания национальной валюты РФ всё равно больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала прогноз аналитиков банка Goldman Sachs, которые предположили, что в 2021 году рубль будет лучшей валютой по доходности.

«Доходность валют развивающихся стран традиционно выше в силу высоких рисков, и в текущей ситуации эта тенденция сохранится. Рубль будет сохранять привлекательность по доходности, но будет ли он лидером, сказать трудно. Гораздо важнее не спекулятивная доходность, а внутренняя устойчивость рубля, — пояснила Дворецкая. — Рубль по-прежнему остается commodity currency (товарная валюта — прим. ИА REGNUM) и имеет серьезные внутренние слабости, обусловленные структурными проблемами. Среди них — недиверсифицированная экономика, неблагоприятный инвестиционный климат и прочие».

Как подчеркнула Дворецкая, в 2021 году ключевыми факторами останутся ситуация на нефтяном рынке, курсы мировых резервных валют, а также темпы восстановления экономики и направленность денежно-кредитной политики.

«Девальвация может продолжиться, поскольку она дает небольшой импульс к росту. Но рассматривать ее как долго действующее, сознательно применяемое лекарство для решения проблем бюджета, экспортеров и крупных банков было бы неверно, — добавила экономист. — Проигрывающих от обесценения рубля гораздо больше, и в основном это население».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ирина Комарова заявила, что, рассуждая о будущем курса рубля, нужно в первую очередь учитывать ситуацию с пандемией и появлением эффективной вакцины от коронавируса.

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