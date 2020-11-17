Калуга, , 16:53 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, на заседании Городской думы Калуги депутаты скорректировали бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета возросла на 424 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений. Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

Доходная часть бюджета Калуги выросла на 424 млн рублей Пресс-служба Городской думы Калуги

471 миллион рублей выделяется на осуществление дорожной деятельности. 180 миллионов рублей направляется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, 41,6 млн. рублей — на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребёнка. 11 миллионов рублей будет направлено на обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций.

На приобретение в муниципальную собственность помещений четырёх детских садов на улицах Дорожная, Академическая, в микрорайонах Дубрава и Терепец выделяется 193,4 млн. рублей из областного бюджета и 58,5 млн. рублей из городского бюджета на условиях софинансирования.

Депутат Андрей Линков поднял вопрос обеспечения транспортной доступности нового детского сада в микрорайоне Терепец: необходимо привести в порядок дорогу к детскому саду и обустроить парковку. По словам заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, в настоящее время прорабатывается вопрос обустройства парковки на месте штрафной стоянки.

«Специалистам управления городского хозяйства необходимо выехать на место и оценить обстановку, — предложил глава городского самоуправления Юрий Моисеев. — Возможно, следует временно обустроить дорогу в щебёночном исполнении».