Москва, , 16:52 — REGNUM В России доля нерациональных трат в 2020 году достигла минимальных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что каждая пятая семья в России тратит больше, чем зарабатывает.

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«Доля нерациональных трат в 2020 году достигла минимальных значений. Если в 2018 году на покупку продуктов питания семья тратила 30,2% семейного бюджета, то сейчас уже 46%, и пространства для нерационального расходования средств практически не осталось, — пояснила Лебединская. — Тем не менее желание приобрести подарки близким на Новый год и сохранить тающие запасы ликвидности в преддверии обвала национальной валюты пока стимулирует рынок. Так, KupiVip, оценивая результаты Дня холостяка, отмечает, что повышенным спросом пользовались домашняя одежда (+183%), куртки и пуховики (+ 96%), джемперы, свитеры и пуловеры (+150%), теплая обувь (+290%). Но подарки и покупки стали на порядок рациональнее, и 85% жителей РФ предпочитают получить в подарок подарочный сертификат, а не уже выбранный кем-то подарок на эту же сумму».

Кроме того, Лебединская отметила, что российские посетители общепита все чаще выбирают заведения, где есть специальные предложения, акции или накопительные поощрительные программы.

«Стремление сохранить имеющиеся средства привело к рекордному всплеску ипотеки (объем выданной с начала года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн рублей), а объем наличной иностранной валюты достиг 83,88 (в 2019 г.) млрд долларов», — подытожила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, траты жителей России на продукты и товары первой необходимости при покупке через интернет сократились на 45% за период с апреля по октябрь.

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