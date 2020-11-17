Москва, , 16:45 — REGNUM Получение вакцины от коронавируса дает надежду на скорое восстановление мировой экономики, и у инвесторов растут аппетиты к рисковым операциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что иностранные инвесторы привлекли на российский фондовый рынок рекордные 150 млн долларов.

«Этот тренд полезен для фондового рынка. Экономическое развитие основано на иных трендах — это восстановление экспорта, импорта, восстановление мировой экономики, рост цен на нефть, — пояснил Алиев. — Ситуация же на фондовом рынке теперь зависит от оптимистичных настроений инвесторов, связанных с результатами испытаний вакцины. Получение вакцины даёт надежду на скорое восстановление мировой экономики, и у инвесторов растут аппетиты к риску. Считаю, что тренд будет продолжен, но на нас будет давить жёсткая риторика из США, связанная с санкциями. Да и в целом [если появятся] какие-то негативные новости о вакцине, [то они] изменят настроение инвесторов, и это приведёт к оттоку вложений».

Как подчеркнул эксперт, совокупность факторов роста вложений в российские фонды и восстановление мировой экономики поможет экономике России и ускорит процесс восстановления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Николай Берзон объяснил, с чем связан приток иностранных капиталов на российский фондовый рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции лучших российских компаний подешевели на 25% с начала года – эксперт

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснила, продолжит ли рубль обесцениваться в 2021 году