Москва, , 16:43 — REGNUM Иностранные инвесторы бросились на фондовый рынок РФ, так как акции российских компаний оказались очень привлекательны для покупки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил директор «Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования» НИУ ВШЭ Николай Берзон. Так он прокомментировал новость о том, что иностранные инвесторы привлекли рекордные 150 млн долларов на российский фондовый рынок.

«Этот приток обусловлен тем, что прошли очень хорошие информационные сообщения по поводу того, что вакцина от коронавируса уже на выходе. Инвесторы воспринимают это как свет в конце тоннеля, что рано или поздно пандемия закончится, предприятия начнут работать, а люди будут получать работу, и экономики начнут оживать. Первая реакция такова, — объяснил Берзон. — Почему они кинулись на российский рынок? Дело в том, что российский рынок пострадал в большей степени, чем американский. Я имею в виду в динамике фондовых индексов. С начала года акции самых лучших российских компаний подешевели на 25%. И в настоящий момент эти акции очень привлекательны для покупки, потому что по сравнению с американскими и западноевропейскими аналогами наши компании очень сильно недооценены. И это привлекает инвесторов».

При этом экономист призвал не забывать, что эти 150 млн долларов — это не прямые инвестиции и вложения в какие-то новые предприятия.

«Это портфельные инвестиции. Они во многом носят спекулятивный характер. И когда акции дешевы, спекулянты приходят на рынок и покупают эти акции. И как только у нас будет очередная неприятность, они без проблем их продадут», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фондовые рынки очень позитивно встретили новости об успешном испытании вакцин от коронавируса.

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